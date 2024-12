Robert Stein – Vom Nullpunkt zum Synergie-Durchbruch

Robert Stein nimmt uns in diesem Interview mit hinter die Kulissen des Alternativ-WEF, welches im Dezember 2024 stattfand. Dabei erklärt er, was dort konkret gelaufen ist, lässt uns Anteil haben an seiner emotionalen Erfahrung bei diesem Event und erklärt auf berührende Weise, warum er heute dankbar für seine überwundene Krebserkrankung ist. Ein spannendes Interview mit einem Optimisten, der seine Rückschläge zum Schwung nach vorne nutzt.

Moderator: Ja, bei mir steht Robert Stein. Lieber Robert, danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Du bist hier beim alternativen WEF, hast so einiges auch moderiert, hast eben dort eben auch jetzt unter anderem das Panel der Medien von morgen eben auch moderiert, so wie ich das mitbekommen habe. Und was ist so deine Erkenntnis, hast du schon jetzt was daraus ziehen können, irgendeine Lektion, was wir mitnehmen können oder was für die Zuschauer auch schon interessant wäre?...[weiterlesen]

