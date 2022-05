Sensations-Zahlen: Platzt jetzt die Corona-Lüge. COMPACT.Der Tag

Das Rote Kreuz hat erneut rund 300 Bewohner aus umkämpften Gebieten im Donbass evakuiert. Darunter waren auch Zivilisten aus dem Stahlwerk der Stadt Mariupol. Sie wurden in die Stadt Saporischja gebracht. Nach ukrainischen Angaben befinden sich in den Bunkern unter der Fabrik noch etwa 200 Einwohner und eine unbekannte Zahl an Soldaten. Beobachter rechnen damit, dass Russland versuchen wird, dass Gelände bis zum Sonntag zu erobern. Unter dem Stahlwerk befinden sich Befestigungsanlagen, die ursprünglich für einen Atomkrieg gebaut wurden. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 6. Mai.

Das sind einige unserer Themen: Corona-Politik – Millionen Tote durch den Lockdown?

Zivile Ziele – Waffenlieferungen: In Donezk wächst die Angst

Gruseliges Schauspiel – Über Moskau kreist schon der Weltuntergang

Propaganda – Freddy Ritschel fürchtet sich vor dem Wochenende

Das Letzte – Ist der Weltkrieg noch zu verhindern Quelle: COMPACTTV