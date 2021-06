Der explodierte Holzpreis und wo der her kommt

Ben Tüxen, Forstwissenschaftler, Waldläufer, Windniswanderer und Experte für Forst-, Ressourcen- und Holzwissenschaften, erläutert im folgenden Video die Ursachen und Gründe für die aktuell stark steigenden Holzpreise, wie die aktuelle Forstwirtschaft generell funktioniert, was für Kosten die Forstwirte haben und wie der übliche Ablauf im Holzgeschäft von statten geht.

Wer ist M. Sc. (TUM) Benjamin Tüxen?

Als jüngster Spross einer Botaniker-Dynastie war ich schon früh und häufig im Wald unterwegs. Mit 15 Jahren stand dann meine erste mehrwöchige Trekkingtour durch Schweden an. Seitdem durfte ich die meisten europäischen Waldgebiete bereisen. Immer zu Fuß und mit allem Notwendigem im Rucksack. So war es nicht verwunderlich, dass ich mich für ein Studium der Forstwissenschaften entschied. Ich belegte an der Technischen Universität München zunächst den Bachelorstudiengang Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement um anschließend den Master of Science in Forst- und Holzwissenschaften, ebenfalls an der TUM, zu erwerben.



Ich ließ mir Zeit und legte mein Studium breit aus, um dem "Fachidiotentum" möglichst zu entgehen. Dementsprechend kenne ich mich nun in (fast) allen Facetten der Forstwissenschaften gut aus, habe aber keine ausgeprägte Spezialisierung. Meine thematischen Schwerpunkte sind ökosystemare Zusammenhänge, Botanik, Vegetations- und Baumkunde, Wildtiere, Bodenkunde, Forstwirtschaft, Waldwachstumskunde und Dynamik, Naturschutz und Umweltpolitik. Neben Studium und Beruf konnte ich außerdem 18 Jahre Erfahrung im autarken Wildnistrekking aufbauen. Den Wald habe ich schon immer gern erklärt. Zuerst nur zwischendurch, später dann nebenberuflich und mittlerweile in Form von Videos und Führungen hauptberuflich.

Ich bin als Selbständiger unabhängig und gehöre keinen Verbänden, Vereinen, Parteien oder Organisationen an.





Quelle: EINMANNIMWALD - BEN TÜXEN