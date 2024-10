Nord-Stream-Sprenger erhält höchsten Orden!

Mancherorts gilt er als Kriegstreiber und Pipeline-Sprenger, in Deutschland wurde US-Präsident Joe Biden heute feierlich das Bundesverdienstkreuz überreicht. Ein Witz? Keineswegs! Dr. Stephanie Elsässer und Paul Klemm sehen in diesem Schauspiel mafiöse Tendenzen. Was heute genau geschah und warum er wirklich in Berlin war, erfahren Sie jetzt im Brennpunkt des Tages!

Quelle: COMPACT-TV