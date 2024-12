Reactionvideo Hart aber Fair

Kennedys Ernennung zum Gesundheitsminister ist laut „Trittbrettfahrer“ Eckart von Hirschhausen eine Vollkatastrophe! Das trifft es im Kern; wenn man bedenkt, was Kennedy auslösen kann! Die Evolution steht auf unserer Seite – das Gute wird gewinnen! Im heutigen Gespräch mit Kayvan Soufi-Siavash, Dr. Ingfried Hobert und Kai Stuht – moderiert von Claas Krüger – wird zur letzten „Hart aber Fair“-Sendung Stellung genommen, die den aufgeklärten Bürger nur vermuten lassen kann, dass es sich um Satire handeln muss.

Wenn man bedenkt, was sich zwischen 2020 und 2024 in Deutschland und der ganzen Welt vor aller Augen abgespielt hat, reicht der Begriff Satire nicht aus.

Es ist schließlich kein Zufall, dass hochgiftige „Medikamente“ in Massen an Leute "verimpft" wurden, damit diese, wie Kayvan Soufi-Siavash es knallhart formuliert, verrecken.

Diese Dinge müssen offen ausgesprochen werden, nur so kann sich etwas verändern, nur so kann Aufklärung in die Welt getragen werden.

Quelle: apolut