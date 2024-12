Ist die Ukraine ein Schlüsselstaat zur Neuen Weltordnung?

Ukraine, ein Schlüsselstaat der Neuen Weltordnung? Ein skrupelloser und korrupter Machthaber - eine First Lady, die des Kinderhandels bezichtigt wird - eine Satanistin als Botschafterin des Landes und schließlich Promis, die Prostitution und Menschenhandel betreiben. Zudem lässt die USA einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen und bereichert damit vor allem die eigene Rüstungsindustrie. Ebenso verleihen globale Finanzplayer wie BlackRock, Vanguard und JP Morgan Gelder, die wohl nie zurückgezahlt werden können, aber durch reale Staatsvermögen wie Erdöl- und Erdgasförderung und durch riesige Ackerflächen abgesichert sind. Werden hier "westliche Werte verteidigt" oder ganz andere Ziele vorangetrieben?

Einstieg Krieg, Gräueltaten, Tod und Leid. Vertreibung aus der Heimat und zerstörerische Verwüstung von dem, was Menschen über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben. Zehntausende junge Männer ermordet an den Frontlinien oder verkrüppelt und traumatisiert, ein Leben lang. Zerrüttete Familien in Trauer um ihre Liebsten, in Hoffnungslosigkeit versunken. Jede kriegerische Auseinandersetzung, jede abgefeuerte Kugel kann keinen Frieden schaffen!...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV