Vermögensumverteilung durch gesellschaftliche Umbrüche

Was haben die Oktoberrevolution, der Mauerfall, der Zerfall des Ostblocks sowie der heutige Klimakampf gemeinsam? Der Buchautor und Zeitzeuge des Mauerfalls Michael Wolski hat erstaunliche Zusammenhänge und Nutznießer dieser Ereignisse entlarvt.

Der Mauerfall vom 9. November 1989 ging als Ergebnis langanhaltender friedlicher Bürgerproteste in die Geschichtsbücher ein. Zeitzeuge Michael Wolski schildert den Mauerfall jedoch als geplanten strategischen Schritt von Kräften hinter einer „Nebelwand“.



Aus eigenem Erleben und gründlicher Recherche beschreibt Michael Wolski eine gezielte Transformation der Gesellschaft ab Beginn der Oktoberrevolution 1917 bis in die Gegenwart.

Er war in den 1980er Jahren für den DDR-Außenhandel tätig und hatte dadurch internationale Kontakte zu Führungsebenen in Ost und West. So stieß er auf Ungereimtheiten rund um die Geschichte vom Mauerfall. Wolski musste im Zuge seiner Untersuchungen verwundert feststellen, dass ausgewählte Führungskräfte, sowohl im Westen als auch im Osten, im Vorfeld über den Mauerfall Bescheid wussten. Seine Recherchen ergaben ein völlig anderes Bild als die Geschichtsbücher uns lehren.



Michael Wolski nennt mehrere Ereignisse, die ein koordiniertes Vorgehen von Führungskreisen des Ostblocks und des Westblocks zum Mauerfall offenbaren...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV