Muttermündig - Wie Schwangerschaft, Geburt und Hebammen stark machen

Der Dokumentarfilm begleitet vier Frauen und ihre Familien während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Betreut werden die Schwangeren von den Hebammen Lisa und Renate, die seit über 25 Jahren mit ihrer gemeinsamen Hebammenpraxis in der Geburtsvorbereitung, Geburtsvorsorge und -Nachsorge sowie der klinischen und außerklinischen Geburtshilfe arbeiten. Ein Kaleidoskop aus persönlichen Erfahrungen Ansichten und Haltungen zeigt, wie Geburt Menschen stark machen kann.

Giving Birth - The Mother of All Journeys is a documentary that follows four families on their journey through pregnancy, birth and the immediate postpartum peroid. Caring for the moms-to-be are midwife team Lisa and Renate, whose midwifery practice in Bonn, Germany has been supporting families for over 25 years. A kaleidoscope of personal experience, viewpoints and attidudes, the reveals how childbirth can be an empowering experience. It also offers a glimpse into the world of midwifery, highlightin the value of of a continuous and respectful model of care during the crucial formative periode. The films shares authentic birth stories that encourage women to take responsibility and trust their own strength, their own bodies.





Quelle: Marieke Brost