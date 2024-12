Kinder – die großen Opfer der LGBTQ-Ideologie

In ihren Nöten gefangen, springt eine Jugendliche vor den Zug! Wie konnte es soweit kommen? Als sie am verwundbarsten war, wurde sie von der Transgender-Lobby manipulativ gegen ihre Familie aufgebracht. Der Mutter wurde das Sorgerecht entzogen, weil sie ihrer Tochter helfen wollte keine überstürzte Entscheidung zu treffen. Nun ist das Kind tot! Die Transgender-Community hat nicht geholfen, die Mutter die sie hätte retten können, durfte es aber nicht! Leider bleibt dies kein Einzelfall.

Verehrte Zuschauer, ist Ihnen auch schon aufgefallen, wie massiv das Thema Transsexualität in den Medien propagiert wird? Besonders hervorzuheben ist dabei, dass selbst unsere Kleinsten schon täglich damit konfrontiert werden, sei es zu Hause bei vermeintlichen Kindersendungen oder auch in der Schule, wo ihnen bereits in der Grundschule „Aufklärung“ zu verschiedensten Sexualpraktiken oder eben Geschlechtsidentitäten aufgezwungen wird.

Kla.TV hat darüber schon mehrfach berichtet. [WHO und UNO-Pädofinger weg von Kindern kla.tv/26670, Schule wirbt für Genital-OPs, Prostitution und Gewalt-Sex: kla.tv/27281 ] ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV