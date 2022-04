COMPACT. Der Tag vom 7.4.2022

Die militärische Lage in der Ukraine hat sich in den vergangenen Tagen deutlich verändert. Praktisch der gesamte Norden des Landes befindet sich mittlerweile unter Kontrolle Kiews. Diese Bilder stammen aus Borodjanka, einer Kleinstadt nördlich von Kiew. Der Ort mit einst 13.000 Einwohnern war Schauplatz schwerer Kämpfe und wurde offenbar weitgehend zerstört. Die russischen Truppen konzentrieren sich mittlerweile auf einen Halbkreis von Charkiw im Norden bis Cherson im Süden.

Gleichzeitig gibt es im Donnbass offenbar Erfolge für die Streitkräfte der Volksrepublik Lugansk. Die dortigen Behörden veröffentlichten am Donnerstag diese Bilder. Sie zeigen die Eroberung der Stadt Popasna. Diese liegt unmittelbar westlich der früheren Demarkationslinie zur Ukraine. Dabei brachte sie auch dieses Depot der Eisenbahn unter Kontrolle. Nach Angaben des Berichts hätten sich in den zivilen Anlagen auch ukrainische Kämpfer verschanzt gehabt. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 7. April.



Das sind einige unserer Themen:

NATO-Treffen – Atlantiker auf dem Weg zum globalen Kalten Krieg?

Impfpflicht abgelehnt – Berlin demonstriert weiter gegen die Spritze

Das Letzte – Burgfrieden: Ist der Ukraine-Krieg ein Jungbrunnen für den Westen?

Quelle: COMPACTTV