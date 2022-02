COMPACT.Der Tag vom 14.2.2022

Immer am Jahrestag der Bombardierung von Dresden gibt es die gleiche Diskussion: Sind die Gedenkveranstaltungen nun notwendige Trauer um die Opfer, oder wird ein geschichtsvergessener Heldenmythos kreiert. Auch am gestrigen Sonntag war es nicht anders. Wie die Stadt an der Elbe die Wiederkehr ihrer Vernichtung beging, erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 14. Februar. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages.

Das sind einige unserer Themen: 77 Jahre Bombennacht – Dresden trauert, die Antifa hetzt

Agenda 2030 – Die UNO will mehr Tempo

Bundespräsident – Freddy Ritschel fragt: Wer ist eigentlich Frank-Walter Steinmeier?

Nancy Faeser – Chaos im Innenministerium

Das Letzte – Beginnt Putin am Mittwoch den Krieg? Quelle: COMPACT TV