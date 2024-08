Kabarettist Uli Masuth Demo Berlin: Den Krieg einfach weglassen

Satirisch-ernst denkt Kabarettist Uli Masuth über aktuelle und vergangene Kriege nach und spricht dabei - mit versüßendem Humor verfeinert - so manche bittere Wahrheit aus. Ich bin begeistert. Tolles Wetter, beste Stimmung, friedliebende Menschen, wohin man schaut. Ich bin jetzt schon gespannt auf die Berichterstattung in unseren Qualitätsmedien. Ja, denn mit der Wahrheit ist das ja immer so eine Sache, speziell in Deutschland. Wo dann ja auch noch sehr viele Menschen am Long-Tagesschau-Symptom leiden.

Tja, die Wahrheit, also die Wahrheit, die eine Wahrheit, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Also, egal ob es um die Energiewende geht, den menschengemachten Klimawandel oder um die Corona-Nummer, je nachdem, wen man fragt und welche Fakten derjenige nicht kennt, kann die Wahrheit dann so oder so aussehen. Auch beim Thema wie der Ukraine und der Frage, ob Präsident Putin da völkerrechtswidrig einmarschiert ist. Es soll ja Leute geben, die sagen, nein, russischer Einmarsch war nicht völkerrechtswidrig, weil sich ja die Donbass-Republiken zuvor vom Zentralstaat losgesagt hatten, so wie damals das Kosovo von Serbien, hatten sich die Donbass-Republiken von der Ukraine losgesagt. Präsident Putin hat die Republiken anerkannt, mit ihnen ein Beistandsabkommen unterzeichnet und somit würde Russland sogar militärisch in der Pflicht stehen....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV