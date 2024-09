Yann Song King – Absage: Ein Lied gegen Naivität und Vergesslichkeit

Der Bundeswehr General Carsten Breuer ist der Meinung, wir sollten bis in 5 Jahren kriegstüchtig sein - für unser Land, für unsere Werte, für die Freiheit und den Frieden“. Hören Sie im nachfolgenden Lied, warum der Künstler Yann Song King derartigen Forderungen eine klare Absage erteilt.

„Absage“ - Yann Song King

Ihr Mächtigen, wir hören deutlich, wie die Trommeln rühren,

die Schlag auf Schlag und Schritt für Schritt uns Richtung Schlachtfeld führen.

Ihr sagt, wir müssen kämpfen und einen Feind besiegen,

für unser Land und unsre Werte, die Freiheit und den Frieden.

Ich frage mich, gemeint ist hierbei wirklich jenes Land,

das zu lieben mancher von euch stets zum Kotzen fand.

Und dessen Fahne man in eurer Nähe selten sieht.

Ein Land, in euren Augen seelenloses Staatsgebiet.

Wer stolz darauf ist, den seht ihr doch nur als Idioten.

Doch jetzt braucht ihr auf einmal kriegsbereite Patrioten.

Sprecht bitte nicht vom Land, sprecht mal von euren Interessen.

Dass wir für euch den Kopf hinhalten, das könnt ihr glatt vergessen.

Ich frage mich, gemeint sind von euch wirklich jene Werte,

um die, als es mal nötig war, sich niemand von euch scherte.

Als unsre Kinder Spielball wurden eurer irren Pläne,

als alte Menschen einsam starben im Namen der Hygiene.

Und meint ihr jene Ethik, welche grad noch propagierte,

es wär ok, wenn man zwangsweise Impfstoff injizierte?

Sprecht bitte nicht von Werten, sprecht von euren Interessen.

Dass wir für euch den Kopf hinhalten, das könnt ihr glatt vergessen.

Ich frage mich ganz ehrlich, welche Freiheit ihr wohl meint.

Etwa die, die nur wenn‘s grade passt, zu gelten scheint?

Wer euerm Tun und Glauben scharf und gründlich widerspricht,

der spürt, für ihn gibts diese Freiheit immer öfter nicht.

Meint ihr die Freiheit, die erstickt in Regeln und Verboten?

Die wie ein ausgestoss‘nes Tier fortzieht auf leisen Pfoten?

Sprecht bitte nicht von Freiheit, sprecht von euren Interessen,

dass wir für euch den Kopf hinhalten, das könnt ihr glatt vergessen.

Ist Frieden das, was nach der großen Katastrophe kommt,

die Ruhe des Soldatenfriedhofs final herbeigebombt?

Solang die Menschen glauben an den letzten großen Sieg,

bleibt Frieden nur die Zwischenspanne bis zum nächsten Krieg.

Mir bleibt die Hoffnung, dieses Mal kommts anders, als ihr denkt.

Dass niemand mehr so trottlich ist und euch sein Leben schenkt.

Die hohlen Phrasen fruchten nicht und ja, wir werden sehen,

der Russe wird nicht kommen, aber ihr, ihr werdet gehen!

(...Musik..)



Quellen/Links:

Quelle: Kla.TV