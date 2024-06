Nach Niederlage: Macron schmeißt hin, wann folgt Scholz?!

Es ist ein beispielloses politisches Erdbeben nach der EU-Wahl: Rechte gewinnen europaweit, Regierungsparteien wurden abgestraft, und in Frankreich wird aufgrund dessen das Parlament aufgelöst. Ein konsequenter Schritt von Präsident Emmanuel Macron, doch in Deutschland bleibt Scholz bisher an seinem Sitz kleben. Wie hat Europa gewählt? Welche Konsequenzen hat das für die EU? Und warum begeht ausgerechnet die AfD einen Verrat an ihrem eigenen Spitzenkandidaten Maximilian Krah?

Jürgen Elsässer und Paul Klemm haben die Antworten! Quelle: COMPACT-TV