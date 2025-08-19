AfD auf Platz 1: Weidel feiert in Bayreuth!

Die jüngste Umfrage von Forsa sieht die AfD bundesweit wieder auf Platz 1! Bei den Bayreuther Festspielen lag der Fokus entsprechend auf der Parteivorsitzenden Alice Weidel und Müller-Milch-Chef Theo Müller. Der Mainstream ärgert sich reflexartig – doch wie war die Stimmung vor Ort? Und warum sind die Richard-Wagner-Festspiele von so großer Bedeutung? Dr. Stephanie Elsässer und Paul Klemm haben alle unterhaltsamen Informationen.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV