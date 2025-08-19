Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
AfD auf Platz 1: Weidel feiert in Bayreuth!

Freigeschaltet am 19.08.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Die jüngste Umfrage von Forsa sieht die AfD bundesweit wieder auf Platz 1! Bei den Bayreuther Festspielen lag der Fokus entsprechend auf der Parteivorsitzenden Alice Weidel und Müller-Milch-Chef Theo Müller. Der Mainstream ärgert sich reflexartig – doch wie war die Stimmung vor Ort? Und warum sind die Richard-Wagner-Festspiele von so großer Bedeutung? Dr. Stephanie Elsässer und Paul Klemm haben alle unterhaltsamen Informationen.

Quelle: COMPACT-TV

