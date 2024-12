Goldenes Zeitalter oder luziferische Täuschung? (von Ivo Sasek)

Durch weite Teile der Aufklärer-Szene zieht ein Gefühl von Erleichterung. In der Erstarkung „rechter Kräfte“ und in der Wiederwahl von Donald Trump wittern sie den Anbruch des „goldenen Zeitalters“. Interessanterweise schalten die Massenmedien aber genau jetzt plötzlich auf Panik: Klima-Lockdown in Spanien, Weltkriegs-Warnungen aus dem Munde deutscher Politiker und Kriegsgebaren zwischen den USA und Russland usw. Wird diese Weltuntergangsstimmung geschaffen, damit umso wirkungsvoller ein „Retter der Welt“ in Szene gesetzt werden kann? Nichts Gutes ahnen lassen schon einmal die neuen „Gehilfen“ Trumps und seine eigene Geschichte als „Jesuiten-Zögling“.

Auch die fortschreitende Jagd auf sogenannte Desinformationen durch staatliche Stellen, die ständige Vergötterung künstlicher Intelligenz, die anhaltenden Corona-Impfempfehlungen trotz erwiesener Schäden und trotz milliardenschwerer Verurteilungen von Pharmagiganten – all das und vielerlei mehr deutet leider darauf hin, dass die Welt statt auf ein „Goldenes Zeitalter“ zuzusteuern, eher einem „luziferischen täuschenden Schauspiel“ zum Opfer fallen soll. Ivo Sasek zeigt dagegen auf berührende Weise, wie wir Teil einer hoffnungsvollen jahrtausendealten Verheißung werden können … [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV