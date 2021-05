Dokumentation: Bedroht die US-Dominanz in Europa die Demokratie? After Democracy Productions

„After Democracy“, so der Titel der Dokumentation, wird präsentiert von dem renommierten deutschen Dokumentarfilmer Dr. Uwe Sauermann, der bereits für das öffentlich-rechtliche deutsche Fernsehen durch Dokumentationen über Krisengebiete wie dem Irak oder Afghanistan gedreht hat. Dr. Sauermann trifft in „After Democracy“ verschiedene Gesprächspartner, darunter Politiker und Experten, die kenntnisreich über die Folgen der US-Politik in Europa Auskunft erteilen.

Vor allem auch die Aktivitäten der USA in der Ukraine stehen im Fokus der Dokumentation, denn gerade dort treten die Folgen der US-Dominanz besonders dramatisch zu Tage: ausufernde Korruption, Demokratieabbau – letztlich die Ausplünderung und Auflösung des Staates.

Quelle: Druschba FM