Spotlight: Marcel Luthe über die Zukunft der FDP und Scheindemokratie

Langstreckenraketen für die Ukraine, Regierungskrise in Deutschland und FDP-Chaos: In den vergangenen Wochen hat sich die Situation sowohl außen- als auch innenpolitisch enorm zugespitzt. Während mit der Freigabe von Langstreckenwaffen für die Ukraine die Gefahr eines Dritten Weltkrieges größer denn je erscheint, befindet sich Deutschland in jeder Hinsicht im Krisenmodus: Die Wirtschaft stagniert, die Regierung ist zerbrochen und die Gesellschaft tief gespalten.

Doch woran liegt das, und inwiefern machen die Neuwahlen im Februar nächsten Jahres Hoffnung? Darüber spricht Flavio von Witzleben mit dem ehemaligen FDP-Politiker Marcel Luthe, der zunächst auf die Eskalation in der Ukraine eingeht, bevor er auf den Niedergang Deutschlands zu sprechen kommt. Ausschnitt aus dem Gespräch mit Marcel Luthe (Ukraine-Krieg und Regierungskrise) – Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-marcel-luthe/ Quelle: apolut