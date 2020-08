Endlich-Einkaufen ohne Maske!

Laut gleichgeschalteter Presse stehen wir kurz vor einem erneuten Lockdown – mit anderen Worten: Es läuft alles nach Plan. Kritiker werden diffamiert und mundtot gemacht, auch der Meinungskorridor wird immer enger. Seit Wochen ist das Buch ‚Corona – Fehlalarm‘ von Professor Bhakdi (weltweit anerkannter Virologe) Nummer 1 in den Bestsellerlisten. Seine Publikation stellt die kompletten Corona-Maßnahmen in Frage. Warum er und andere namhafte Wissenschaftler in den Staatsmedien nirgends zu finden sind, das erfahrt ihr in der neuesten Sendung von SchrangTV.

Quelle: SchrangTV