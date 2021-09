Basta Berlin (Spezial) – Corona, Klima, Krise: Hat Deutschland die Wahl?

Countdown zur Bundestagswahl 2021 - Doch welche Wahl haben wir wirklich? Wenn es nach vielen großen Medien geht, so sollte Deutschland ökologisch wählen. Teilweise gab es sogar Wahlwerbung, die als solche zunächst nicht zu erkennen war. So oder so wird der Bundestag weiter wachsen. Und das kostet Millionen. Schuld daran ist vor allem die Union...so berichtet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel Joppa fiebern der Bundestagswahl entgegen. Nicht nur, weil der Wahlkampf dann endlich ein Ende hat. Denn nach der Abstimmung dürfte sich zeigen, was von den vollmundigen Versprechen der Triell-Kandidaten noch übrig bleibt. ARD und ZDR, ebenso wie reichweitenstarke Influencer, haben im Werben um die Parteien jedenfalls eine große Rolle gespielt. Auch die neue Ausgabe von „Konsens TV“ beschäftigt sich auf eine ganz eigene Art und Weise mit dem Wahlkampf. Ist die Pandemie möglicherweise bald vorbei? Oder wird die Wahl gar verschoben? Antworten gibt’s hier: Basta Berlin!

Quelle: SNA News (Deutschland)