Syrien: Der Sturz Assads in einem größeren Gesamtbild betrachtet (von Krissy Rieger mit Zitaten von Daniele Ganser, Ernst Wolff und Seymour Hersh)

Der Sturz der Regierung des syrischen Präsidenten Assad am 8.12.2024 kam für viele völlig überraschend. Ist es das Ende eines langen Bürgerkriegs gegen einen unliebsamen Diktator? Die freie Journalistin Krissy Rieger rollt die Historie der bereits über 20 Jahre andauernden Unruhen in Syrien auf und hilft so, die aktuellen Ereignisse in einem größeren Gesamtbild besser einordnen zu können.

Krissy

In Syrien spitzt sich die Lage immer weiter zu. Aber was hat die USA damit zu tun? Was hat Russland damit zu tun? Was sagt Daniele Ganser und was sagt beispielsweise Ernst Wolff dazu?

Hallo meine Lieben, mein Name ist Krissy Rieger von der Investmentakademie Rieger Consulting. Und ich sage dir, ich habe hier so, so viele Aussagen auf Beweisen fundiert. Also alles wirklich zum Weiterleiten, damit man die Situation ein bisschen besser verstehen kann, damit man die Zusammenhänge mal erkennt und sich wirklich eine eigene Meinung darunter bilden kann. Denn seit Ende November spitzt sich die Lage in Syrien immer weiter zu. Rebellengruppen seien es, und diese haben zuletzt mehrere Städte eingenommen, eine Offensive in Damaskus läuft. Nun wird verschiedenermaßen darüber berichtet und deswegen: Was für eine Meinung soll man sich darunter überhaupt bilden? Dementsprechend habe ich verschiedene, auch vergangene und derzeitige Aussagen für dich, die dir diese Zusammenhänge mal ein bisschen näher beleuchten lassen...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV