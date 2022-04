Russland, Ukraine und die AfD: COMPACT.Debatte mit MdB Steffen Kotré

Diese Woche wollen wir, vom COMPACT Team, uns in unserem TV-Programm den riesigen Herausforderungen stellen, die sich in den letzten Wochen durch die Eskalation in der Ukraine ergeben haben. Wichtige Gesprächspartner geben in COMPACT.Debatte Denkanstöße, denn Kontroversen sind notwendig. Heute im Studio: der Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré. Die AfD ist durch die jüngste Eskalation in der Ukraine in eine Zerreißprobe geraten – und unser Gesprächspartner ist mittendrin. Ein Abgeordneter aus der eigenen Fraktion hatte ihm “widerliche Putin-Propaganda” vorgeworfen und ein Redeverbot im Bundestag gefordert.

Und als dann der ukrainische Präsident Selenski im deutschen Parlament sprechen durfte, erhoben sich auch die anwesenden AfD-Abgeordneten von den Sitzen und klatschten zusammen mit den Altparteien dem Kriegshetzer Beifall. Was geht da in der AfD vor? Hat man vergessen, was die Aufgabe einer Oppositionspartei ist? Und woher kommt es, dass ausgerechnet in den ostdeutschen Landesverbänden noch eher Verständnis für Russland geäußert wird – also gerade in den Gebieten, die über 40 Jahre lang von russischen Truppen besetzt waren? Quelle: COMPACTTV