Basta Berlin (144) – Spionage, Sabotage, Kolportage

Wem kann man in Zeiten wie diesen noch glauben? Der Bundesregierung, die Russland für die Energiekrise verantwortlich macht? Der Ukraine, die Moskau für den Pipeline-Anschlag verantwortlich macht? Der USA, die wiederum Kiew als Drahtzieher vermutet? Und was bedeutet all das für uns? Deutschland bereitet sich auf einen kalten Winter hinter der FFP2-Maske vor… Dazu mehr in einer weiteren Folge von BastaBerlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, schauen heute auf eine triste Themenwelt rund um aktivistische Wissenschaftler, doppelmoralische Politiker und absurde Spionagegeschichten. Während uns Berlin und Brüssel auf eine „neue Normalität“ einschwören, wird immer klarer: Die fetten Jahre sind vorbei. Zu den Corona-Maßnahmen gesellen sich nun politisch gewollte Wirtschafts- und Energiesparmaßnahmen. Und ganz nebenbei tobt in der Ostsee ein Agenten-Thriller, der an Kuriosität kaum zu übertreffen ist.

Quelle: Basta Berlin