Neu bei AfD-TV: Jens Kestner über die Zukunft des Landesverbandes Niedersachsen

Wer ist Jens Kestner und was will der neue AfD-Landesvorsitzende von Niedersachsen politisch erreichen? Zahlreiche Medien haben über die Wahl des gebürtigen Northeimers an die Spitze der niedersächsischen AfD berichtet. Jetzt spricht Kestner bei AfD-TV Klartext über seine Ziele für die Partei und Niedersachsen.

Kennen Sie schon den Podcast der AfD? In der neuen Ausgabe spricht Rüdiger Lucassen über die Kommunalwahl in NRW, Dr. Alexander Wolf thematisiert die Rolle von Olaf Scholz im Cum-Ex-Skandal, Beatrix von Storch kritisiert die heuchlerische Position der Altparteien zum Linksextremismus, Jens Kestner spricht über seine Ziele für die AfD und für Niedersachsen, Prof. Axel Gehrke verdeutlicht die fehlende Grundlage der Corona-Grundrechtsbeschneidungen und Leif-Erik Holm erklärt, warum wir auch weiterhin die Kernenergie brauchen. Hören Sie die neue Ausgabe des AfD-Podcasts hier: https://afdkompakt.de/podcast/ Quelle: AfD - Alternative für Deutschland (ots)