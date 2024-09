Stoppt die Experimente mit Killerviren! Prof. Dr. Wiesendanger und Kollegen warnen

Prof. Dr. Wiesendanger weist bereits seit mehreren Jahren auf die gefährliche Gain-of-Function-Forschung hin. Seiner Meinung nach ist das Züchten von Killerviren eine größere Bedrohung als die atomare. Bei SARS-CoV-2 gilt ein Laborausbruch in Wuhan inzwischen als erwiesen. Trägt nun ein Biolabor die Schuld an der aktuellen Vogelgrippewelle in den Vereinigten Staaten?

Trailer: In einer als Preprint veröffentlichten Studie hat Dr. Peter McCullough zusammen mit zwei Kollegen den gegenwärtigen Vogelgrippeausbruch […] analysiert. Sie schließen aus den aktuellen Daten der Verbreitung des Virus in den östlichen US-Bundesstaaten, dass der aktuelle Ausbruch durchaus mit dem Biolabor in Athens, Georgia, in Verbindung stehen dürfte. Laut Prof. Dr. Wiesendanger gibt es zahlreiche belegte Hinweise, dass es sich bei der Maul- und Klauenseuche in England, der Schweinegrippe von 2009 und Ebola im Jahre 2014 in Westafrika um einen Laborausbruch gehandelt hat...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV