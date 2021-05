AHA-Regeln? Niederländer feiern riesige Fußball-Party

Trotz der Appelle der Behörden an Fußballfans, das Stadion aufgrund der Corona-Krise zu meiden, versammelten sich nach dem Ajax-Sieg der niederländischen Fußballmeisterschaft Tausende Fans am Stadion, um gemeinsam zu feiern. Wie "De Telegraaf" berichtet, hatte die Polizei "aus Angst vor Unruhen" jedoch nicht in die 12.000-Mann-Party eingegriffen.

Ajax gewann die niederländische Liga drei Spiele vor Ende der Meisterschaft nach einem 4:0-Heimsieg gegen den FC Emmen.



Quelle: Der Fehlende Part