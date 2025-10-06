Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Lianas Tod: CDU blockiert Aufklärung!

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Am 11.8. wurde die 16-jährige Liana in Friedland vor einen Güterzug gestoßen. Tatverdächtig ist ein abschiebepflichtiger Iraker. Warum war er noch hier? Die AfD fordert einen Untersuchungssausschuss. Doch die CDU stellt sich quer. COMPACT ist vor Ort im niedersächsischen Landtag.

Quelle: COMPACT-TV

