Lianas Tod: CDU blockiert Aufklärung!

Am 11.8. wurde die 16-jährige Liana in Friedland vor einen Güterzug gestoßen. Tatverdächtig ist ein abschiebepflichtiger Iraker. Warum war er noch hier? Die AfD fordert einen Untersuchungssausschuss. Doch die CDU stellt sich quer. COMPACT ist vor Ort im niedersächsischen Landtag.

