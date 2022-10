Interview mit Dr. Wolfgang Schuhmayer: “Können 100 Ärzte lügen?”

“Ist die Pharmaindustrie schlimmer oder die Mafia?” Diese Frage stellte, Kai Stuht, Dr. Wolfgang Schuhmayer, als er ihn vergangenen Winter persönlich in Österreich besucht hatte. Seine Antwort lautete: „Wo ist der Unterschied?“ Diese Antwort hat es in sich, zumal sie nicht von irgendjemanden ohne tiefere Einblicke in die Strukturen und Vorgehensweise der Pharmaindustrie kommt. Sie kommt quasi von einem Insider, denn Dr. Wolfgang Schuhmayer ist nicht nur Arzt, sondern er weiß aus seiner früheren Tätigkeit als Pharmamanager, wie die Pharma arbeitet und manipuliert.

Weiter heißt es im Artikel von Kai Stuht: "Manipuliert unter anderem in dem Sinne, dass sie Dinge vorgaukelt, die gar nichts existieren. So wird mit „Mickey-Maus-Statistiken“ gearbeitet, die suggerieren, dass beispielsweise ein Schmerzmittel keine Nebenwirkungen hätte. Das funktioniert, indem schlicht verschwiegen wird, dass während der laufenden Versuche beispielsweise nur mit der halben Dosierung gearbeitet wird. Im Gespräch mit Dr. Schuhmayer erörtern wir diesen und weitere interessante Aspekte. Dr. Schuhmayer studierte in Wien Medizin und arbeitete ebenfalls als Krankenpfleger. Er ist seit langen Jahren publizistisch im In- und Ausland aktiv. Nach seiner Tätigkeit in der Pharma als sogenannter „Spin-Doktor”, also eine Art Berater und Kommunikationsverantwortlicher, kehrte er 2011 hauptberuflich in den Heilberuf zurück und leitet seitdem das Österreichische Institut für tiergestützte Therapie & Forschung. Dr. Schuhmayer ist zudem Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Bitte unterstützen Sie meine Projekte und bitte vergessen Sie nicht bei einer Spende anzugeben, dass es für den Dokumentarfilm „Können 100 Ärzte lügen?” ist." Quelle: apolut / Kai Stuht