Basta Berlin (Spezial) – Unterwegs im Deutschen Bundestag: Sturm im Reichstag

Absperrungen überwinden und Treppen erklimmen - Das ist nicht unser Stil. Wir haben uns ganz legal Zutritt zum Reichstagsgebäude beschafft und im hohen Haus einmal genauer umgeschaut. Ob im Plenarsaal oder in den unterirdischen Katakomben, Basta Berlin war auf Entdeckungstour. Wie sieht es hinter den politischen Kulissen aus? Das russische online Magazin „SNA News“ klärt in einer weiteren Folge Basta Berlin auf.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel Joppa freuen sich über ihre Bundestags-Akkreditierung. Zusammen stürmen sie durch die Gänge des Reichstagsgebäudes und machen so manch bemerkenswerte Entdeckung. Dort, wo sich normalerweise Regierungsparteien und Opposition die Klinke in die Hand geben, gehen wir auf Spurensuche: Wir präsentieren Innenansichten des wohl prominentesten Arbeitsplatzes in Deutschland. Die Schaltstelle der Mächtigen und derer, die es sein wollen."

Quelle: SNA News (Deutschland)