COMPACT.Der Tag vom 22.2.2022

Der große Krieg ist ausgeblieben – jedenfalls bislang. Am Montag erkannte Russland die Volksrepubliken Donezk und Lugansk an und schickte Truppen in die Region. Aus der Sicht des Westens ist dieser Schritt gleichbedeutend mit einem Einmarsch in die Ukraine. Die Bundesregierung legte daher am Dienstag die Erdgasleitung Nordstream auf Eis. Doch was bedeutet die Entwicklung wirklich für die Region? Und welche Verantwortung tragen die USA? Antworten auf diese Fragen gibt es in COMPACT.Der Tag am 22. Februar.

Das sind einige unserer Themen: Krieg oder Frieden – Was folgt auf die Anerkennung von Donezk und Lugansk?

Schweigen oder Jubeln – So reagieren Russlands Verbündete

NATO-Provokation – Lockte der Westen Moskau in die Falle?

Pfleger in Angst – Tausende demonstrieren, doch kaum jemand spricht

Das Letzte – Putins Truppen in Donezk. Und nun? Quelle: COMPACT TV