Nachrichten AUF1 vom 1. September 2022

Nachrichten AUF1

Dies sind die Themen:

+ Österreich: Skandalöse Empfehlung für 4. Covid-Injektion für Kinder sorgt für Kritik

+ Gottfried Forsthuber im AUF1-Interview: „VGH lässt unliebsame Klagen einfach liegen“

+ Deutschland: Der Staat lässt Antifa-Kriminelle gegen AfD-Politiker wüten

+ Hintergrund: Warum Kulturmarxisten und Globalisten unsere Identität zerstören wollen

+ Südafrika: Aufruf zum Völkermord an den Buren laut Gericht keine Hassrede

+ Wirtschaft: Deutschlands Deindustrialisierung nach dem Morgenthauplan 2.0 läuft an

+ „Schicksale AUF1“: Durch effektive Maßnahmen zu gesundem Körper und Geist

+ Die gute Nachricht: Kokardenspecht reüssiert in Georgia

Kurzmeldungen:

+ Rache der Geldschwemme: Inflation in der Eurozone bei 9,1 Prozent

+ Birgit Kelle „gecancelt“: Hotel spielt sich als Zensurstelle auf

+ Sozialamt der Welt: 500.000 Ukrainer kassieren in Deutschland ab

+ Zeitgeistig-unterwürfige „Ärzte“: Linke Kapelle distanziert sich von eigenem Lied

+ Baerbock pfeift auf deutsche Wähler: Sanktionen gehen weiter, egal was kommt

Quelle: AUF1