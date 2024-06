Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: JA zur Schweizer Volksinitiative „Stopp-Impfpflicht“ vom 9. Juni 2024

Zur Schweizer Volksabstimmung „Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit (Stopp-Impfpflicht)“ meldet sich Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi mit einem eindringlichen Appell zu Wort. Er empfiehlt dem Schweizer Stimmvolk, am 9. Juni 2024 JA zu stimmen zur „Stopp-Impfpflicht“-Initiative, damit unter keinem Umstand die Ablehnung eines Eingriffs in die körperliche oder geistige Unversehrtheit bestraft werden kann. Bhakdi fordert dazu auf, im Land von Wilhelm Tell aufzustehen und Geschichte zu schreiben für die unzertrennliche Einheit der Freiheit und der Schweiz!

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi [Universitätsprofessor für Medizinische Mikrobiologie]: Die Schweiz und die Freiheit! Die Freiheit und die Schweiz - eine unzertrennliche Einheit! Schweiz, die Welt schaut auf Euch! Sagt JA zur Initiative am 9. Juni! Lasst Euch nicht täuschen! Nicht täuschen lassen durch die Politiker, die behaupten, das Recht der Selbstbestimmung sei bereits im Grundgesetz verankert. Ja, Ihr könntet zwar jeden Eingriff in die körperliche oder geistige Unversehrtheit ablehnen - aber seid Ihr sicher, deswegen wirklich geschützt zu sein?

Die Antwort ist glatt: Nein, weil unter bestimmten, nicht von Euch definierten Umständen ist es den Regierenden möglich, Eure Ablehnung mit drakonischen Maßnahmen zu bestrafen: Ausgrenzung, Isolation, Diskriminierung, Strafverfolgung, sogar gewaltsamem Einweisen in Heilanstalten und medizinischer Zwangsbehandlung. So hat es der große Schweizer Arzt und Corona-Aufklärer der ersten Stunde, Dr. Thomas Binder, am eigenen Leib erfahren und erleben müssen. Das gilt es nun zu erreichen: Solange nicht vom Volk, von Euch, mitbestimmt wird, darf unter keinem Umstand die Ablehnung eines Eingriffs in die körperliche oder geistige Unversehrtheit bestraft werden. Die Schweiz, das Land von Wilhelm Tell! In diesem Land muss jeder am 9. Juni aufstehen, hingehen und das "JA" ankreuzen.

Tut das und schreibt Geschichte für die unzertrennliche Einheit der Freiheit und der Schweiz! Quelle: Kla.TV