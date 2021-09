Strippenzieher: Verschwörungen in der Bundesrepublik - Land der Dichter und Querdenker?

Eigentlich wussten wir es ja die ganze Zeit. Im politischen Deutschland geht der Schwurbler-Plumpsack rum. Gut, dass Armin Laschet sich mal ein paar Gedanken zur aktuellen Lage gemacht hat. Der ist sich jetzt sicher: Das ist alles Teil einer großen Verschwörung. Wie ein Spezialagent des FBI hat sich Armin Laschet mit #Verschwörungstheorien auseinandergesetzt. Je tiefer er in den Sumpf politischer Geheimnisse eintaucht, umso mehr Dinge kommen ans Licht. Ein blondes, gebräuntes Vögelchen namens Donald Trump hat ihm beispielsweise gezwitschert, dass hochqualifizierte Biologen Impfmücken während der #Pandemie gezüchtet haben, um die Menschen mit einem Stich zu impfen.

Will man das glauben? Ist die weltweite Regierung zu solchen extremen Schritten fähig? Zuzutrauen wäre es ihr. Denkt man nur an das Attentat auf John F. Kennedy, Area 51 oder die Mondlandung, dann ist der Weg zur #Herdenimunität doch noch harmlos.

Wenn man die Menschen solche Dinge glauben lassen kann, dann sollte es auch kein Problem sein, ihnen weiszumachen, dass hübsche Models dazu abgerichtet werden, unschuldige Männer in Bars und Clubs den Impfstoff per Zungenkuss zu verabreichen. Diese verdammte Regierung schreckt aber auch vor nichts zurück. Das ist alles die Schuld von Angela Merkel. Die will doch nur mit ihrer Reptiloidenarmee die Weltherrschaft an sich reißen. Aber nicht mit dem cleveren Bürger. Der hat die Maskerade unserer ehemaligen Kanzlerin doch schon lange durchschaut und betreibt jetzt äußerst mutig Aufklärung.







Quelle: Der Fehlende Part /RT