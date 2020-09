Die Macht um Acht: "Tagesschau – Obszön durch fehlende Fakten"

„Corona-Krise – Steinmeier schlägt Gedenkfeier für Opfer vor" – diese angebliche Nachricht bläst die Tagesschau in die Öffentlichkeit und tut mit dem Bundespräsidenten Steinmeier so, als wäre ein Krieg beendet und jetzt seien die Helden-Gedenkfeiern dran. Mit dem Satz des Bundespräsidenten „Der Corona-Tod ist ein einsamer Tod" wird unterschlagen, dass die Einsamkeit der Sterbenden Ergebnis eines Regimes war, das die Verwandten und Freunde der Todgeweihten aus vorgeblichen Gesundheitsgründen aus den Alten- und Pflegeheimen aussperrte.

Doch noch obszöner wird es, wenn die ARD damit die Hundertausenden unterschlägt, die im selben Zeitraum an anderen Krankheiten gestorben sind, so als ob die nur Tote zweiter Klasse wären. Aber auch die starben einen einsamen Tod, dank des Merkel-Spahn-Regimes. Aber die sind offenkundig für den Bundespräsidenten und das ARD-Regierungsfernsehen nicht der Rede wert.



Ähnlich selektiv kommt diese Meldung daher: „Afghanistan – Zurück zum Taliban-Emirat?", bellt die Tagesschau ins Blaue. Zwar mag sie noch erwähnen, dass „Diese Stärke der Taliban ist auch darin begründet, dass es ihnen gelungen ist, sich als Freiheitskämpfer gegen die "ausländischen Besatzer" zu inszenieren." Aber sie unterschlägt mal wieder Hintergrund und Zusammenhang. Die ARD unterschlägt den betrügerischen NATO-Bündnisfall nach den Anschlägen vom 11. September 2001, sie unterschlägt, dass es primär junge Saudis waren, die mit Teppichmessern bewaffnet angeblich die USA überfallen wollten; dass aber gegen jede Logik die afghanische Bevölkerung für ein Verbrechen verantwortlich gemacht wurde, das sie nicht begangen hatte. Unterschlagen werden die vielen Toten, die im Ergebnis eines verbrecherischen Krieges zu beklagen sind. Nichts, was die NATO-Lüge entlarven könnte. Nichts, was die Rolle der Bundeswehr in diesem schmutzigen Krieg beleuchten könnte. Nichts, was nach einer echten Nachricht aussieht. Nur Lügen durch Selektion.



Doch einen wirklichen Höhepunkt leistet sich die Hamburger Redaktion, wenn sie eine Meldung komplett unterschlägt: „Deutscher Bundestag warnt seine Mitarbeiter vor hohen CO2-Werten im Blut durch Maskentragen". Das mag zwar z. B. der FOCUS melden, aber nicht die Tagesschau. Man hätte diese Information in einer Hausmitteilung des Bundestages lesen können: Abgeordnete und Mitarbeiter des Bundestags in Berlin müssen nach der Sommerpause Masken tragen — sollen aber wegen der dadurch ansteigenden Kohlendioxidkonzentration im Blut den Mund-Nasen-Schutz alle 30 Minuten unterm Kinn tragen um durchzuatmen. Diese Realsatire, die zur Erhellung der idiotischen Maskenpflicht – denn die Masken nützen nichts und sind ungesund – bringt die Tagesschau einfach gar nicht: Man will den Kurs der Regierung ja nicht lächerlich machen.



Quelle: KenFM