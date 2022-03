AfD: Impfpflicht für Pflege- und Heilberufe, hier kommen Beroffene zu Wort

Dr. Carsten Ubbelohde ist Zahnarzt aus Berlin. In diesem Gespräch redet er offen über die Impfungen und deren Nebenwirkungen, die Entwicklung beim Pflegepersonal und die Einschränkung unserer Grundrechte. Darüber berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter berichtet die AfD: "Am 5. März 2022 bringen wir den friedlichen Protest gegen diese Corona-Politik auf die Straße – deutschlandweit! Gemeinsam möchten wir in vielen Städten in Land ein Zeichen gegen Impfzwang, Diffamierung und Spaltung und für die Freiheit, für ein solidarisches Miteinander, für unsere Kinder und für Normalität aufstehen. Wir laden Sie ein, sich unserem Protest anzuschließen."





Quelle: AfD Deutschland