Exklusiv: Interview mit der Kreml-Sprecherin!

Maria Sacharowa ist Sprecherin des russischen Außenministeriums. Unser Moskau-Korrespondent Hansjörg Müller hat sie zum großen Exklusiv-Interview getroffen.

Quelle: COMPACT-TV