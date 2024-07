Frankreich: Antifa-Bündnis vor Machtergreifung

Was ist denn da passiert? Nach dem entscheidenden zweiten Wahlgang in Frankreich, könnten Sozialisten und Antifa trotz Verlusten den Premierminister stellen. Wie hat das patriotische Bündnis um Le Pen abgeschnitten? Ist Macrons Plan am Ende tatsächlich aufgegangen? Und warum stand Paris kurz nach der Ergebnisverkündung in Flammen?

André Poggenburg und Paul Klemm verraten Ihnen, ob Grund zur Hoffnung besteht oder ob die letzte Chance für die Grande Nation vertan wurde.

Quelle: COMPACT-TV