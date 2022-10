Nachrichten AUF1 vom 4. Oktober 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Vogelgrippe, Schweinepest, Affenpocken: Systemmedien im Tierseuchen-Panik-Modus

+ Politisch motivierte Haftverlängerung für Michael Ballweg: Nach wie vor ohne konkrete Anklage

+ Christian Hafenecker: „Hausdurchsuchungen sind eine neue Form von Spionage“

+ Islamisierung in Köln: Ab Mitte Oktober rufen Erdogans Muezzine zum Gebet

+ Der tiefe GEZ-Sumpf: Die Öffentlich-Rechtlichen als Selbstbedienungsladen

+ Pädo-Kitas in Berlin? Kindersex-Verfechter sitzt in der Geschäftsführung

+ Mega-Demo in Wien: Tausende gegen Russland-Sanktionen und Corona-Wahn auf der Straße

+ Die Gute Nachricht: Impffreier Basketball-Star Kyrie Irving verzichtet auf 100 Millionen Dollar

Kurzmeldungen:

+ Banken-Krise: Unsichere Lage bei Credit Suisse

+ Abzocke in Deutschland: Strompreis könnte über Nacht halbiert werden

+ Vatikan: Kindesmissbrauch durch Friedensnobelpreisträger Carlos Belo

+ Frankreich: Hälfte der Atomkraftwerke wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet

+ Deutsche Kuscheljustiz schont militanten Klima-Gläubigen

Quelle: AUF1