Interview mit Michael Ballweg aus dem Dokumentarfilm “EMPTY”

Michael Ballweg hat sich ein Denkmal gesetzt und er hat in Rekordzeit das geschafft, wofür andere Jahrzehnte brauchen. Sein Denkmal wurde mit Schmutz und Häme überschüttet. Als das Interview im Juni 2020 entstand, konnte noch kein Mensch ahnen, wie erfolgreich die Demonstrationen in Berlin werden würden. Hunderttausende machten sich auf, um gegen die Politik und die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Auf unzähligen Querdenken-Demonstrationen wurde immer und immer wieder jeder auf die Friedlichkeit eingeschworen und in Berlin zeigte sich, dass trotz massiver Provokationen die Menschen friedlich blieben. Nur das garantiert den Erfolg! Menschen, die ihrem Unmut auf den Demonstrationen einen friedlichen Ausdruck verleihen.

Michael Ballweg schafft es, auch in der düstersten Dystopie Licht zu sehen. Das zeigt dieses bisher unveröffentlichte Interview, das eines Tages ein Dokument der Zeitgeschichte sein wird. Dieses Interview haben wir, Kai Stuth und Team, für den Dokumentarfilm “EMPTY” aufgenommen. Der Film ist ein hautnahes Zeitdokument, das den Wahnsinn des ersten Corona-Jahres in exklusiven Bildern zeigt. Die dazugehörigen bewegenden Interviews stellen wir Ihnen jetzt auch in voller Länge zur Verfügung. “EMPTY” können Sie jederzeit kostenlos als Stream ansehen oder für 9 EUR als Download kaufen. Stream: https://www.empty-film.eu/ganzer-film-fjeneismke/ Download: https://www.empty-film.eu/kongress/ Quelle: apolut