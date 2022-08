PlanetLockdown: Dokumentation eines globalen Verbrechens

Der Film „Planet-Lockdown“ ist eine Dokumentation über das Leben und was mit unserer Welt durch die Covid19-Agenda geschah. Der Film umfasst Zeitzeugenberichte aus aller Welt und stellt eine Gegenstimme zur offiziellen Berichterstattung und Geschichtsschreibung durch Politik und Leitmedien dar. Es ist aber auch ein „forensisches Gutachten“ für spätere gerichtliche Aufarbeitungen.

Source.News ist eine Online-Journalismusplattform mit Sitz in Schottland. Ihr Film „PlanetLockdown“ ist eine Dokumentation – so Source.News – über das Leben und was mit unserer Welt durch die Covid19-Agenda geschah. Der Film umfasst Zeitzeugenberichte aus aller Welt und stellt eine Gegenstimme zur offiziellen Berichterstattung und Geschichtsschreibung durch Politik und Leitmedien dar.



Es ist aber auch ein „forensisches Gutachten" für spätere gerichtliche Aufarbeitungen. Denn die ganze Covid-19-Agenda ist ein perfide geplantes und global eingefädeltes Verbrechen an der Menschheit. Da sich nach einer kurzen Lockerung der Corona-Maßnahmen bereits jetzt abzeichnet, dass von denselben Strippenziehern ein verheerender Zustand der Dauerpandemien verhängt werden soll, gewinnt die Dokumentation „Planet Lockdown“ an besonderer Bedeutung als Orientierungshilfe. ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV