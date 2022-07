Nachrichten AUF1 vom 7. Juli 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:

+ Energiekrise: Grüner Klima-Wahn und Russland-Sanktionen sind existenzbedrohend! + Dr. Hannes Strasser: „Auch die vierte Spritze ist eine nicht zugelassene Therapie“ + Wiener Masken-Wahnsinn: Doppelte Inzidenz und steigende Intensivauslastung + Dr. Christina Baum (AfD) im AUF1-Exklusivinterview: „Der Corona-Evaluierungsbericht widerlegt die Lügen“ + Deutschland: Anreize zur Förderung der illegalen Masseneinwanderung weiter erhöht + Geschäftsmodell Klimawandel: Der angekündigte Weltuntergang 2020 ist ausgeblieben + Totale Kontrolle mit Hilfe der Covid-App: Heute in China morgen auch in der EU? + Mysteriöses Denkmal gesprengt: Wofür standen die „Georgia Guidestones“ wirklich? + Die gute Nachricht: Unser neues auf1.radio ist dank Ihrer Unterstützung jetzt online

Kurzmeldungen:

+ Lafontaine will Nord Stream 2 öffnen: Kein Recht die deutsche Wirtschaft zu ruinieren + Übersterblichkeit in Neuseeland mit Booster-Kampagne deutlich gestiegen + 1,7 Millionen Österreicher in Zahlungsnot laut Studie der Statistik Austria + Kündigung von Corona-kritischem Diakon rechtswidrig: Arbeitsgericht ordnet Rücknahme an + Ukrainer liefern französische Waffen an Russland: Zwei Haubitzen bei russischem Rüstungshersteller gelandet

Quelle: AUF1