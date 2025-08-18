GEFAHR: Mehr N*zis, Schwurbler & Esoteriker als je zuvor in Deutschland!

Schau dieses Video unbedingt, wenn du schon mal als N*zi, Verschwörungstheoretiker, Esoteriker oder ähnlich bezeichnet wurdest! Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "NEO".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO: "



erkennen – erwachen – verändern



Euer



Heiko Schrang"

Quelle: NEO