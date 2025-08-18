Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet GEFAHR: Mehr N*zis, Schwurbler & Esoteriker als je zuvor in Deutschland!

GEFAHR: Mehr N*zis, Schwurbler & Esoteriker als je zuvor in Deutschland!

Freigeschaltet am 19.08.2025 um 09:00 durch Sanjo Babić
Bild: NEO (https://youtu.be/BiQ225zoDIE) / Eigenes Werk
Bild: NEO (https://youtu.be/BiQ225zoDIE) / Eigenes Werk

Schau dieses Video unbedingt, wenn du schon mal als N*zi, Verschwörungstheoretiker, Esoteriker oder ähnlich bezeichnet wurdest! Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "NEO".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO: "

erkennen – erwachen – verändern

Euer

Heiko Schrang"

Quelle: NEO

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte echtes in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige