Drosten und das RKI Widerlegt! Die WAHRHEIT über die PCR Tests!

"Drosten, Wieler und Co. fühlen sich von CORRECTIV bestätigt und verweisen permanent auf wissenschaftliche Berichte aus dem Mainstream. Wir haben die Werte nochmals genau angesehen und in die aktuellen Zahlengebilde vom RKI eingefügt. Schaut euch mal das Ergebnis an", schreibt der Unternehmer Samuel Eckert.

Samuel Eckert erklärt im ersten Video die Grundlagen von statistischem Rechnen und zeigt auf, wie in der Corona-Krise Statistiken erstellt werden. In Video 2 erläutert er schließlich die aktuellen Zahlen, die vom RKI und CORRECTIV recherchiert wurden und berechnet daraus die aktuelle Zuverlässigkeit der PCR Tests bei Testungen zu Corona. Das Ergebnis ist erstaunlich und erschreckend zugleich...

Video 1

Video 2



Die Datenbasis der Videos finden Sie unter den jeweiligen Youtube Videos. Quelle: Samuel Eckert