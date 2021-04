KenFM am Set: 03.04.2021 – Querdenken-Demo Stuttgart

Als Michael Ballweg vor gut einem Jahr begann gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße zu gehen, erste Demonstrationen anmeldete, konnte er nicht erahnen, dass aus einst 50 Menschen abertausende Teilnehmer werden sollten, die mit ihm inzwischen bundesweit für eine friedliche, freie und lebenswerte Zukunft kämpfen. „Heute“, so der Kopf der Querdenken-Bewegung am 03.04. 2021, „haben wir schon gewonnen“, denn auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart, wie auch im vorherigen Demozug, der am Marienplatz startete, bewiesen erneut die teilnehmenden Demonstranten, dass ein freies und friedliches Miteinander möglich ist.

Noch ist das nur in Form von angemeldeten Demonstrationen möglich, vielleicht aber werden bald solche Versammlungen die letzten größeren Rückzugsorte für freiheitsliebende Menschen darstellen, wo man sich mit Gleichgesinnten austauscht und neue Energie für die kommenden Wochen und Monate tanken kann. KenFM war live am Set dabei und dokumentierte eine weitere historische Demonstration in Zeiten dieser Corona-Krise. Die Polizei verhielt sich sehr kooperativ, deeskalierend und eskortierte den Demo-Zug bis zum Cannstatter Wasen. Es war ein Friedensfest, das Schule machen darf, das Hoffnung gibt, auch im Hinblick auf die schon angekündigten Demonstrationen am 01. und 29. August in Berlin. Quelle: KenFM