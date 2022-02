Basta Berlin (117) – Der deutsche „Freedom Day“

Was feiern unsere Politiker denn da plötzlich für Öffnungsorgien? Schaut man auf die Fakten, so entpuppt sich der deutsche "Freedom Day" im März doch schnell als eine Mogelpackung. Während in vielen Ländern die Masken fallen, will unsere Politik daran und an weiteren Maßnahmen festhalten. Die Leidtragenden: Kinder, Jugendliche, Ungeimpfte...…so berichtet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel Joppa werden heute wieder persönlich: Was tun gegen all die Corona-Depressionen? Auf die gegenwärtige Politik sollte man jedenfalls nicht schauen: Diese zelebriert sich als großer „Lockerer“, wird in Sachen Freiheit jedoch von zahlreichen Ländern überholt. Und selbst in Österreich wackelt die Impfpflicht. Währenddessen erklärt sich der frisch wiedergewählte deutsche Bundespräsident zum Verfechter der Demokratie. Doch welche Demokratieform meint er da genau? Kann bitte auch mal jemand an die Kinder denken! Ja, wir. Basta Berlin – Der alternativlose Podcast für die ganze Familie. Quelle: SNA News (Deutschland)