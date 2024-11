Folgte das Scheitern der Ampel einem Drehbuch von höherer Stelle?

Die Ampelregierung ist Geschichte und es wird zu vorgezogenen Neuwahlen kommen. Der Analyst Dr. Heiko Schöning hat dies bereits im Juni vorhergesagt und nun ist es eingetroffen. Wie konnte Schöning das voraussehen? Ist die Ampel wirklich an ihren internen Streitereien zerbrochen? Oder waren in Wirklichkeit ganz andere Gründe ausschlaggebend? Dieser Frage gehen wird in dieser Sendung nach und zeigen Ihnen eine aktuelle, aufschlussreiche Analyse Schönings zu den möglichen Hintergründen der aktuellen Entwicklungen.

Mit der Entlassung von Finanzminister Lindner am Tag nach dem Wahlsieg Donald Trumps ist die Ampelregierung in Deutschland endgültig zerbrochen. Für die meisten Menschen war das die logische Folge ihrer weit auseinander liegenden Positionen und ständigen öffentlichen Streitereien. Eine ganz andere Auffassung hat hier der Arzt und Analyst Dr. Heiko Schöning. Er hatte schon vor Monaten darauf hingewiesen, dass Wahltermine wichtiger NATO-Staaten synchronisiert - das heißt, relativ zeitgleich durchgeführt - werden. So hatte er auch für Deutschland vorgezogene Neuwahlen vorausgesagt. Kla.TV hatte damals über seine Ein-schätzungen berichtet [www.kla.tv/29520]. Interessant ist bei Heiko Schöning, dass seine Prognosen immer wieder eingetroffen sind. So hatte er zum Beispiel bereits im September 2019 die Öffentlichkeit gewarnt, dass Verbrecher eine gefälschte Pandemie für das Jahr 2020 planen. Er nannte Namen und Struktur und es ist genauso eingetreten, wie von ihm vorherge-sagt...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV