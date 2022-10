Nachrichten AUF1 vom 7. Oktober 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:

+ Corona-Schwindel: Nur 12 Prozent der Patienten sind „wegen“ Covid auf Intensivstation

+ Ernst Wolff bei „Wirtschaft AUF1“: Was versteht man eigentlich unter dem „Great Reset“?

+ Deutschland: Hat Innenminister Lewentz bei der Ahrtal-Katastrophe gelogen?

+ Europäische Union: Die sonderbare Karriere der Globalistin Ursula von der Leyen

+ Österreich: Bundespräsident Van der Bellen erinnert in Vielem an Joe Biden

+ Überwachung: Nun auch eigene Polizeistationen – wie China heimlich den Westen erobert

+ „Gesund AUF1“: Wie umgehen mit Stress – und wie können wir gezielt entspannen?

+ Die Gute Nachricht: Lieblingsplatzerl - Hoisnrad-Alm bei Bad Ischl

Kurzmeldungen:

+ Amazon setzt auf Elektro-LKWs mit geringer Reichweite

+ Spät aber doch: Hunter Biden droht Anklage

+ Bargeldabschaffung: Raiffeisenbank ohne Filialen und ohne Bargeld

+ Heuchelei: Maskenpflicht gilt nicht für Rüstungslobbyistin

+ USA: Abtreibung „to go“ gestartet

