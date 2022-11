Nachrichten AUF1 vom 2. November 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:

+ „Plötzlich und unerwartet“: Bereits über 1.800 Fälle dokumentiert – Altersschnitt 40 Jahre

+ Helmut Traindl im AUF1-Gespräch: „Keine Evidenz, dass Masken vor Infektion schützen“

+ „Schutzsuchende“: Gewalttätige Migranten-Banden wüteten in zahlreichen Städten

+ Sachsen: Auch in Zwickau gab es einen breiten, regierungskritischen Bürgerprotest

+ Jan Böhmermann: Hofnarr des Linksstaats und Antifa-U-Boot für Spezialaufgaben

+ USA: Zwischenwahlen – eine Richtungsentscheidung mit Folgen für die ganze Welt?

+ Ungebrochen und unvergessen: Michael Ballweg schon seit vier Monaten in Haft

+ Buchtipp der Woche: „Das große Dutch Oven Buch“ von Carsten Bothe

Kurzmeldungen:

+ China: Lockdown um größte iPhone-Fabrik der Welt

+ Selbstzerstörung: Mercedes will keine Verbrenner mehr bauen

+ Spaßbremse: Grüner Lobbyverein will Feuerwerke verbieten

+ Verdacht: Sprengte Großbritannien Nordstream 2?

+ Asyl-Flut: Immer mehr angeblich minderjährige Migranten

Quelle: AUF1