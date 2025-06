Orban gegen Soros: Eine Insiderin berichtet!

Maria Schmidt gehört zum engsten Vertrautenkreis von Viktor Orban. Und sie war einst Stipendiatin des berüchtigten Investors George Soros. Wir haben sie am Rande der CPAC-Konferenz in Budapest interviewt. „Orban gegen Soros“ heißt ein brandneues Buch, zu dem Maria Schmidt das Vorwort beigesteuert hat. Darin zeigt Autor Gabor G. Fodor auf, warum sich Ungarns Ministerpräsident und der Megaspekulant als unversöhnliche Kontrahenten gegenüberstehen. Wo der eine sein Land in eine „illiberale Demokratie“ geführt hat, die den zersetzenden Auswirkungen von Wokeness und anderen politischen Experimenten rigoros entgegentritt, steuert der andere weltweite Netzwerke, die genau diese Experimente fördern sollen. So einfach ist das – oder etwa nicht?

Die Neuerscheinung „Orban gegen Soros“ erzählt eine Geschichte von zwei außergewöhnlichen Ungarn mit speziellen Begabungen. Ihre Wege kreuzten sich mehrere Male. Lange Zeit schien es, als könnten sie sich auf eine gedeihliche Zusammenarbeit einigen. Letztlich sollte jeder für sich Ungarn und Europa seinen ganz eigenen Stempel aufdrücken und einen Einfluss entfalten, für den er heute überall auf der Welt bekannt ist. George Soros ist der ältere der beiden Männer. Er betrat 1984 reich und mächtig die politische Bühne in Ungarn und brachte umfassende Pläne für gesellschaftliche Veränderungen mit. Mit den wankenden kommunistischen Eliten des Landes einigte er sich schnell und gründete die Soros-Stiftung, die inzwischen weltweit berühmt-berüchtigt ist. Der jüngere Viktor Orban machte Ende der 1980er-Jahre erstmals von sich reden, wurde zum Wortführer des Regimewechsels und verkörperte die Hoffnungen der Kämpfer für ein neues, demokratisches Ungarn. Auch Soros erkannte Orbáns Potenzial und spendierte ihm einen Studienaufenthalt im Ausland. Das hätte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft werden sollen. Doch alles kam ganz anders. Autor Gabor G. Fodor berichtet in „Orban gegen Soros“ aus persönlichem Erleben von den politischen Umbrüchen im Land sowie der versuchten – offenen und verdeckten – Einflussnahme fremder Mächte. Quelle: COMPACT-TV