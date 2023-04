Beginn der Motorradsaison 2023: Polizei Südosthessen gibt Tipps und Hinweise

Die ersten schönen Frühlingstage sind vergangen. Viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer haben ihr "Lieblingsstück" aus dem "Winterschlaf" geholt und sie zieht es nun wieder auf die Straßen - auch in unserer Region. Bedauerlicherweise kam es im letzten Jahr auf den Straßen im Bereich des Polizeipräsidiums Südosthessen zu Unfällen, bei denen Motorradfahrerinnen und -fahrer schwer oder gar tödlich verletzt wurden.

Nicht selten ereignen sich die Unfälle gleich zu Beginn der Motorradsaison



Polizei appeliert an gegenseitige Rücksicht

Daher appelliert die Polizei auch in diesem Jahr an die Eigenverantwortung der Motorradfahrer und auf die Rücksichtnahme der Autofahrer, um schwere Unfälle zu vermeiden und das Verletzungsrisiko zu minimieren. Weiterhin sind in diesem Jahr hessenweite Radiospots geplant. Alles mit dem Ziel, alle Verkehrssteilnehmer auf die Gefahren und die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Denn egal, ob Motorradfahrer, Autofahrer oder sonstiger Verkehrsteilnehmer: Jeder hat es letztlich in der Hand und kann durch sein Verhalten zur Verkehrssicherheit beitragen.

Biker-Safety-Tour erstmalig im PP Südosthessen

Die landesweite Motorrad-Konzeption der Hessischen Polizei verfolgt das Ziel, die schweren Motorradunfälle weiter zu minimieren. Mit dem Wissen "Unfälle passieren nicht, sie werden verursacht", bietet das Polizeipräsidium Südosthessen erstmals in der Verkehrsprävention "Biker-Safety-Touren" an drei Terminen an. Diese sind am 7.05.2023, 16.07.2023 und am 24.09.2023 geplant. Die Fahrer der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen geben dabei Tipps und Hinweise, wie man das eigene Fahrverhalten nachhaltig sicherer gestalten kann. Anmeldung und weitere Informationen zu den Touren unter

https://k.polizei.hessen.de/1670725035

Parallel zu den zahlreichen Präventionsmaßnahmen wird das Polizeipräsidium Südosthessen auch in diesem Jahr wieder schwerpunktmäßig Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchführen, denn nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Unfälle. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei auch in diesem Jahr die Bikerinnen und Biker sensibilisieren und auf die Gefahren für Zweiräder im Straßenverkehr hinweisen, damit der Saisonstart unfallfrei gelingt.

Technik und Sicherheit

Checken Sie gründlich Ihre "Maschine" nach der Winterpause



Beachten Sie insbesondere Bremsen, Beleuchtung und Bereifung mit vorgeschriebenem Luftdruck



Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung! Zur gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm (keine sogenannten "Braincaps"), Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel



Verwenden Sie Protektoren, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen vermindern



Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit sind Sie besser erkennbar und werden früher gesehen

Fahrtipps

Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht



Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht



Fahren Sie vorausschauend



Seien Sie stets bremsbereit



Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an



Schneiden Sie keine Kurven



In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen



Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander



Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein Motorrad-Sicherheitstraining

Damit alle Bikerinnen und Biker sicher ans Ziel kommen, ist unter anderem ein gutes Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine erforderlich. Zudem sollten Fahrer und Mitfahrer in guter geistiger und körperlicher Verfassung sein, um Konzentrationsschwächen zu vermeiden und die Maschine gut im Griff zu haben. Beachten Sie besonders bei längeren Fahrten regelmäßig Pausen einzulegen.

Mehr Informationen zum Beginn der Motorradsaison gibt es unter https://k.polizei.hessen.de/72624758

Das Polizeipräsidium Südosthessen wünscht allen allzeit gute und unfallfreie Fahrt!

Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach (ots)